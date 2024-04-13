«Урал» — «Динамо». Бело-голубые загладят вину

Подопечные Лички проиграли московское дерби и были разгромлены «Ростовом» в последних двух турах РПЛ. Нужна победа!

14 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 14:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.26. Успех екатеринбуржцев оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Динамо» 14 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Урал» — «Динамо» Москва не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо» (14.04.2024)

14 апреля состоятся четыре встречи 24-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами местный «Урал» и московское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 14:15 мск.

После поистине классного начала сезона у «Урала» начался затяжной кризис. Ни зимний перерыв, ни международные паузы не помогли Виктору Гончаренко вернуть команду из Екатеринбурга в правильное русло. Она победила только в 1 из 17 последних матчей в РПЛ, а также четыре раза сыграла вничью.

Во встрече последнего тура первенства екатеринбуржцы уступили «Крыльям Советов» (1:2). Важными эпизодами игры стали удаление защитника Итало и назначение 11-метрового удара в ворота «Урала» после просмотра VAR. Руководство клуба и Гончаренко остались недовольны судейством.

Белорусский специалист даже не посетил обязательную послематчевую пресс-конференцию. Ранее был запоминающийся инцидент, когда он показательно не отвечал на вопросы журналистов, выражая тем самым протест. Есть ли от этого толк? Пока что никакого. И вряд ли появится.

В первую очередь оранжево-чёрным стоит пересмотреть собственную игру. Если они хотят сохранить прописку в РПЛ, Гончаренко нужно улучшать рисунок футбола и вернуть утраченное качество. «Шмели» потеряли характер и перестали играть на результат. Винить в этом судей неправильно.

У «Динамо» спад наметился на последнем отрезке сезона РПЛ. Если бы оно победило «Ростов» и «Спартак», то у него было бы столько же очков, сколько у лидирующего «Зенита». Теперь уже шансов на чемпионство у бело-голубых практически нет. Наверстать упущенное будет очень сложно.

Может, оно и к лучшему. Давление на футболистов снизится. «Динамо» должно вернуться к демонстрируемому ранее уверенному красивому футболу, который отладил Марцел Личка. Ростовчанам и красно-белым команда уступила из-за ошибок Игоря Лещука, который ранее показывал себя только с хорошей стороны.

Несколько «привозов» в игре с «Ростовом», две одинаковые грубые ошибки в матче со «Спартаком» – и из любимчика болельщиков он превратился в антигероя. В предстоящем матче Личка, скорее всего, выпустит опытного Антона Шунина, который помог клубу выйти в полуфинал Пути регионов Кубка России. На предыдущей стадии был обыгран «СКА-Хабаровск» (2:1).

Из борьбы за медали бело-голубые ещё не выпали. Пусть не получится взять золото, но закончить сезон в топ-3 тоже немаловажно. Ресурсов для этого у Лички предостаточно. Нет сомнений, что тренер учтёт и исправит допущенные во встречах с «Ростовом» и «Спартаком» ошибки.

Личка — очень грамотный и всесторонне развитый специалист. Он умеет мотивировать, хорошо разбирается в тактике и зачастую быстро устраняет недочёты. Поставить на победу его подопечных в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

Для бело-голубых «Урал» является удобным соперником. Они выиграли пять из шести последних очных встреч. Добавляет уверенности в том, что екатеринбуржцы проиграют, дисквалификация Итало. Они и так очень много пропускают, а тут ещё и придётся как-то обходиться без ведущего защитника.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Динамо» 14 апреля 2024 года

Чёрная полоса «Урала» сильно затянулась. С каждым новым поражением выбраться из неё становится всё сложнее, ведь эмоциональный фон становится хуже. У Гончаренко ничего не выходит. У «Динамо» есть все шансы исправиться за два поражения в РПЛ кряду. У него лучше комплектация состава, рисунок игры, результаты на дистанции. Да и история последних очных встреч всецело на стороне бело-голубых.

Ставка: победа «Динамо» за 2.26.