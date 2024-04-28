«Барселона» — «Валенсия». Решение Хави воодушевит каталонцев

29 апреля состоится матч 33-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.36. Шансы «летучих мышей» оцениваются в 8.50. На ничью дают коэффициент 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия» 29 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Барселона» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Анализ и прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» (29.04.2024)

Приближается к развязке сезон в чемпионате Испании. Игра 33-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия» начнётся 29 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Барселона» перед игрой с «Валенсией» решила важнейшую проблему, уговорив главного тренера Хави остаться в клубе. Источники сообщают, что после поражения в игре с мадридским «Реалом» (2:3) наставник сине-гранатовых принял решение продолжить карьеру в команде.

Откровенно говоря, изначально демарш Хави со скандальной пресс-конференцией и объявлением об уходе казался психологическим срывом. Давление на испанского специалиста оказывалось колоссальное, и в середине сезона, после нескольких неудачных матчей, он не выдержал. Однако «Барселона» преобразилась и выдала отличный отрезок.

Тем не менее в этом сезоне Примеры исход гонки за титул уже практически решён. «Реал» победил в минувшем матче «Реал Сосьедад» со счётом 1:0 и увеличил отрыв от «Барселоны» до 14 очков. Отметим, что сине-гранатовые в 32 матчах набрали 70 очков и не упустят путёвку в Лигу чемпионов.

Итак, у Хави есть работа в «Барселоне» на следующий сезон и гарантия руководства клуба усилить состав в летнее трансферное окно. Осталось доиграть с высоко поднятой головой этот сезон. Хорошо бы выиграть хотя бы серебро Примеры.

«Валенсия» проводит неплохой сезон, но продолжает бороться за место в зоне еврокубков. Она находится на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков. Главный тренер Рубен Бараха в большинстве матчей предпочитает оборонительную схему, в которой важное место занимает голкипер Георгий Мамардашвили.

«Летучие мыши» пропустили 34 мяча в этом сезоне Примеры, что на три меньше, чем у «Барселоны». Только надёжная защита позволяет «Валенсии» держаться на плаву, поскольку в нападении есть проблемы с завершением атак.

Каталонцы с облегчением и надеждой восприняли информацию про договорённость с Хави на будущий сезон. Большинство игроков доверяют тренеру и принимают его схему. Тем не менее «Валенсия» — это сложный соперник с крепкой обороной, который наверняка упрётся в защите. Учтём этот факт и рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия» 29 апреля 2024 года

«Валенсия» хорошо обороняется и в этом сезоне в Примере пропустила меньше «Барселоны». Сине-гранатовые часто испытывают сложности при преодолении плотной защиты. Да и в очной встрече первого круга с «летучими мышами» каталонцы сыграли вничью со счётом 1:1. Мы предполагаем, что игра не будет результативной.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.28.