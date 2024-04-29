«Родина» — «Тюмень». Битва за выход в РПЛ в разгаре

30 апреля состоится матч 30-го тура Первой лиги «Родина» — «Тюмень». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.70. Шансы тюменцев оцениваются в 5.00. На ничью дают коэффициент 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч 30-го тура Первой лиги «Родина» — «Тюмень» 30 апреля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Родина» — «Тюмень» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура Первой лиги «Родина» — «Тюмень» (30.04.2024)

Бодро продолжается весенний отрезок сезона в Первой лиге. Игра 30-го тура «Родина» — «Тюмень» запланирована на 30 апреля. Встреча пройдёт в Москве на «Сапсан Арене». Стартовый свисток раздастся в 15:00 мск.

Судя по результатам «Родины» в этом сезоне, руководство приняло верное решение, пригласив на должность главного тренера Франка Артигу. Испанский специалист не испугался трудностей Первой лиги и создал вполне приличную команду, которая играет в привлекательный атакующий футбол.

Специалист не обладал большим опытом в тренерской работе, но его идеи оказались востребованы. Клуб из Москвы отличают стремление контролировать мяч, надёжная оборона и высокая физическая готовность.

Состав «Родины» сбалансирован, игроки доверяют тренерскому штабу и тщательно выполняют план на игру. Благодаря этому подопечные Артиги реже проигрывали в Первой лиге, до последних двух матчей. В них они уступили «Химкам» (1:2) и «СКА-Хабаровск» (1:2).

Сбой случился в линии обороны, которая при Артиге играла вполне надёжно и редко ошибалась, а тут провал сразу в двух встречах подряд. Отметим, что в этом сезоне Первой лиги «Родина» пропустила всего 25 мячей, что составляет в среднем меньше гола за матч.

В нападении выделяется полезной и результативной игрой нападающий Иван Тимошенко. 24-летний нападающий в этом сезоне Первой лиги забил 13 мячей и вызвал интерес нескольких клубов РПЛ. Источники сообщают, что московский «Локомотив» рассматривает его кандидатуру для усиления состава.

Конкуренция в Первой лиге высокая, и клубы идут плотной группой, поэтому у «Родины» ещё есть шансы решить вопрос о попадании в топ-4. Руководство поставило перед командой амбициозную цель — бороться за выход в РПЛ, и весенний отрезок сезона подопечные Артиги проводят на пределе мотивации.

Тюменцы заслужили похвалу за результаты в этом сезоне Первой лиги. Команда под управлением главного тренера Игоря Меньщикова набрала 41 очко. Она находится в верхней части турнирной таблицы. Совсем рядом зона переходных матчей, поэтому «Тюмень» вполне может стать автором сенсации и побороться за выход в РПЛ.

Тем не менее Игорь Меньщиков вполне адекватно оценивает перспективы команды. Он рассказал, что чёткой задачи на сезон перед клубом руководство не поставило, поэтому цель «Тюмени» – побеждать в каждой встрече. Большинство игроков — это дебютанты Первой лиги, и их уверенное выступление стало неожиданностью.

Меньщиков хорошо подготовил команду в плане физики и тактики. В выездных встречах «Тюмень» играет строго и часто в пять защитников. Команда надёжно обороняется и практически не открывает свободные зоны для соперников. Таким способом тюменцам удалось нейтрализовать атакующий потенциал «Торпедо» (0:0).

Подопечные Артиги адаптировались под схемы тренера. Они умело контролируют мяч и находят слабые места в плотной обороне. «Тюмень» вряд ли откажется от оборонительной модели и будет рассчитывать на контратаки, но соперник готов к такому сценарию. Предполагаем, что «Родина» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча за 1.92.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Родина» — «Тюмень» 30 апреля 2024 года

«Родина» несколько сбавила ход, но по-прежнему опасна для любой команды Первой лиги. Игроки готовы к борьбе, чётко контролируют мяч и результативны в нападении. Для «Тюмени» это неудобный соперник, поскольку умеет находить слабые места в плотной линии обороны. Тем не менее подопечные Меньшикова могут преподнести сюрприз, поэтому москвичи будут осторожны. Мы предполагаем, что «Родина» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Родина» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.