Андрей Рублёв — Таллон Грикспор. Россиянин знает цену победе

Нельзя недооценивать с виду простых соперников, и нужно выжимать все соки ради победы. Это как раз такой матч!

30 апреля Андрей Рублёв и Таллон Грикспор сыграют в матче четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянину: коэффициент на его победу составляет 1.45. Шансы нидерландца оценили коэффициентом 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мастерса» в Мадриде Андрей Рублёв — Таллон Грикспор 30 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв – Таллон Грикспор не получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.05, а тотал меньше 23.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.68. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч «Мастерса» Андрей Рублёв — Таллон Грикспор (30.04.2024)

30 апреля на стадионе «Каха Махика» в матче четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде Андрей Рублёв сыграет с Таллоном Грикспором. Начало встречи – не ранее 12:00 мск.

Для россиянина этот сезон начался неплохо, но стабильность по-прежнему отсутствует. Он одержал 17 побед в 25 матчах, но выиграл турнир в Гонконге. Также стоит отметить волю к победе восьмой ракетки мира на Открытом чемпионате Австралии. Он добрался до четвертьфинала, в котором уступил Яннику Синнеру.

В Мадрид Рублёв прибыл после неудачных выступлений на турнирах в Монте-Карло и Барселоне. В обоих случаях он выбыл уже во втором круге. На «Мастерсе» проиграл Алексею Попырину (4:6, 4:6), а на АТР-500 уступил Брэндону Накашиме (4:6, 6:7). Всё это не вселяет уверенности в российском теннисисте.

Однако «Мастерс» в Мадриде он начал вполне хорошо. Сначала победил Факундо Багниса (6:1, 6:4), затем выиграл у Алехандро Давидович-Фокины (7:6, 6:4). С испанцем пришлось немного повозиться, но в целом Рублёв справился с задачей. В обоих матчах он не отдал ни одного сета. Это уже радует.

В свою очередь, Грикспор одержал победы в 13 из 22 встреч в текущем сезоне. В том числе Таллон добирался до полуфинала турнира в Роттердаме, но проиграл Яннику Синнеру (2:6, 4:6). В Монте-Карло нидерландец выбыл во втором раунде. Уступил теннисист Алексу де Минору (6:2, 2:6, 3:6).

В Бухаресте Грикспор ничего не добился и выбыл уже после первого матча с Мартоном Фучовичем (5:7, 1:6). После этого он прибыл в Мадрид, где попытается достичь гораздо большего. На «Мастерсе» Таллон начал с победы в матче с Таро Дэниэлом (4:6, 6:3, 6:4). Затем он сотворил небольшую, но всё-таки сенсацию. Нидерландец обыграл Хольгера Руне (6:4, 4:6, 6:4).

Поэтому Рублёв должен правильно настроиться на игру с Таллоном. Никакой недооценки соперника быть не должно. Если посмотреть на ситуацию в целом, то Андрей хорош на глиняных кортах, он нашёл свой ритм на «Мастерсе» в Мадриде и способен использовать сильные стороны для победы. Россиянин известен своей агрессивной манерой игры и умением быстро принимать решения.

Грикспор не раскрыл свой потенциал до конца, но он обладает достаточным набором навыков, позволяющих ему оказывать сопротивление даже таким сильным теннисистам, как Рублёв. Нидерландцу только не хватает мощной подачи, зато он владеет техникой и известен своей стабильной игрой.

Мы считаем, что Андрей выиграет, но в одном из сетов уступит. Уж слишком упёртый соперник попался. Таллон обладает характером, который помогает ему доставлять немало хлопот опытным теннисистам. Наша ставка будет на победу Рублёва со счётом 2:1 по сетам за 3.70.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублёв — Таллон Грикспор 30 апреля 2024 года

Бесспорно, мастерство россиянина, его подача и опыт окажут колоссальное влияние на результат встречи. Но порой Рублёв бывает эмоционально нестабилен. Эта черта характера может подвести его в ответственный момент. Благо он умеет быстро собраться и вернуть преимущество. Грикспор свеж и малоопытен в больших турнирах, но он прогрессирует с каждым годом. Чувствуется, что нидерландец создаст некоторые проблемы, но проиграет матч.

Ставка: победа Андрея Рублёва со счётом 2:1 по сетам за 3.70.