В матче «Далласа» и «Вегаса» ждём равный хоккей, а «Эдмонтону» пора брать четвёртую победу.

Дадонов и Барбашёв на одной волне, Макдэвид закроет серию. Экспресс на НХЛ

Незаметно 1/8 плей-офф НХЛ приближается к финишной прямой. Конечно, некоторые команды создали достойную конкуренцию, но два четвертьфиналиста уже определились – «Флорида» и «Рейнджерс». Они дожидаются своих соперников. Мы же предлагаем ознакомиться с экспрессом на матчи Кубка Стэнли, которые пройдут в ночь с 1 на 2 мая.

Прогноз на матч «Даллас» — «Вегас» (счёт в серии 2-2)

Вряд ли «Вегас» мог представить, что как только начнёт играть с «Далласом» на домашней арене, появятся неприятности. «Голден Найтс» выиграли два гостевых матча и рассчитывали быстро закрыть серию. Но что-то сломалось и «Старз» одержали две победы на площадке «золотых рыцарей», вернувшись в игру.

В минувшем матче «Даллас» выиграл со счётом 4:2. Автором одной из шайб стал Евгений Дадонов. Для него это результативное действие стало вторым подряд. До этого россиянин отдал голевую передачу. После травмы нападающий восстановился и прибавил. Иван Барбашёв тоже очень полезен для «Вегаса». Он отдавал по результативной передаче в трёх из четырёх встреч серии.

Что ж, нас ждёт ещё один напряжённый и интересный матч. Обе команды демонстрируют рвение в атаке. Они запредельно мотивированы, а установившаяся ничья в серии лишь раззадорит хоккеистов. Наш прогноз будет на то, что оба клуба забросят больше 1.5 шайбы за 1.55.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (счёт в серии 3-1)

У «Кингз» был простой план на четвёртый матч с «Ойлерз» — плотная защита, попытаться замедлить нападение «Эдмонтона» и ограничить его лидеров в действиях. В целом, миссия была выполнена. Подопечные Криса Ноблоха нанесли всего лишь 13 бросков в створ ворот. Это очень странно, учитывая как агрессивно действуют в нападении Макдэвид, Драйзайтль и Хайман.

«Лос-Анджелес» играл с позиции силы, мощно продавливая защиту «Эдмонтона». В итоге Скиннеру пришлось отразить 33 броска. Но тщетно, пробить голкипера так и не получилось. В итоге «Ойлерз» одержали ещё одну победу. На этот раз со скромным счётом 1:0.

Удивительно, что даже такая классная стратегия, которая в принципе срабатывала, не помогает выиграть у «Эдмонтона». У «Кинз» могут просто опуститься руки. Психологическое состояние команды будет явно не на лучшем уровне. У «Ойлерз» гораздо больше шансов выиграть и закрыть серию. Поэтому мы предлагаем ставку на победу «Эдмонтона», который, к тому же, будет играть дома. Коэффициент – 1.83.

Экспресс на НХЛ

Ставка 1: обе забросят больше 1.5 шайбы в игре «Даллас» — «Вегас» за 1.55.

Ставка 2: победа «Эдмонтона» в матче с «Лос-Анджелес» за 1.83.

Общий коэффициент: 1.55 Х 1.83 = 2.83.