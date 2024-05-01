Пиршество голов в матчах «Динамо» — «Спартак» и «Боруссия» — «ПСЖ». Прогнозы на матчи дня

1 мая не балует большим разнообразием спортивных событий, но и совсем без футбола болельщики не останутся. Сперва можно будет насладиться московским дерби в Кубке России, а затем получить удовольствие от игры парижан с дортмундцами в Лиге чемпионов. Предлагаем вам познакомиться с нашими прогнозами на матчи дня.

Прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»

Историческое соперничество, текущая форма команд и значимость победы в 1/2 финала Пути регионов Кубка России вносят особый колорит в предматчевую подготовку и настроения болельщиков.

«Динамо» подходит к дерби в отличной форме, выиграв последние четыре встречи во всех турнирах кряду. Бело-голубые победили «Оренбург» (4:2) в Кубке России, а в РПЛ выиграли у «Пари НН» (4:1), «горожан» (2:1) и «Зенита» (1:0). Матч с сине-бело-голубыми наглядно показывает, на каком уровне и с какой мотивацией играют подопечные Лички.

В каждом из четырёх последних матчей по голу забивал Константин Тюкавин. На какое-то время россиянин затих, но вновь заряжен и готов приносить победы своему клубу. Слишковичу придётся хорошенько подумать, как нейтрализовать такого футболиста.

«Спартак» заметно преобразился после увольнения Абаскаля. Команда заиграла по-новому, научилась подстраиваться под каждого соперника. Дважды красно-белые удивили безголевыми ничейными результатами – в матчах с «Зенитом» в Кубке и с ЦСКА в РПЛ. Столько же раз они одержали результативные победы – в играх с «Ростовом» (5:1) и «Локомотивом» (3:2).

Кстати, для подопечных Слишковича это будет третье московское дерби подряд. Права на ошибку уже не остаётся. Кто проиграет – покинет турнир. Наверняка встреча получится результативной. Учитывая предпочтение «Динамо» в последних играх к атакующему футболу. «Спартак» тоже не прочь посверкать своим мощным нападением. Наша ставка будет на тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

Прогноз на матч «Боруссия» — «ПСЖ»

Дортмундцы заслуживают нахождения в полуфинале Лиги чемпионов. Ещё во время группового этапа они доказали, что с ними нужно считаться. В одной группе с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом» подопечные Эдина Терзича вышли с первого места. Но что касается встреч с парижанами, то одна завершилась вничью, а другая поражением чёрно-жёлтых – 0:2.

Последний матч в Бундеслиге с «Лейпцигом» «Боруссия» проиграла со счётом 1:4. Разгром! До этой встречи дортмундцы сыграли вничью с «Байером». В каком психологическом состоянии и настроении они подходят к игре в Лиге чемпионов? Сказать трудно.

«ПСЖ» живёт мечтой о победе в Лиге чемпионов. Почему бы не сделать это в текущем сезоне. В чемпионате страны парижане оформили досрочное чемпионство, в Кубке Франции их ждёт финальный матч с «Лионом». Почему бы не добавить к этим трофеям еврокубок? Парижане запросто могут оформить требл.

Ненадёжна оборона «Боруссии» была в минувшем матче с «Лейпцигом». «ПСЖ» не отстаёт и сыграл в последней встрече в Лиге 1 вничью со счётом 3:3 с «Гавром», борющимся за выживание. Отсюда ставка на тотал больше 3.5 мяча за 2.25.