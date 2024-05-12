Хамад Меджедович — Даниил Медведев. Насколько россиянин готов?

13 мая в матче третьего круга «Мастерса» в Риме сыграют Хамад Меджедович и Даниил Медведев. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянину: коэффициент на его победу составляет 1.36. Шансы серба оценили коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мастерса» в Риме Хамад Меджедович — Даниил Медведев 13 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Хамад Меджедович – Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.23, а тотал меньше 23.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.58. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч Хамад Меджедович — Даниил Медведев (13.05.2024)

13 мая в матче третьего круга «Мастерса» в Риме встретятся Хамад Меджедович и Даниил Медведев. Игра пройдёт на стадионе «Форо Италико». Начало – не ранее 13:00 мск. До этого теннисисты никогда не играли между собой.

Сербский спортсмен пока не так активен. Ему 20 лет, и впереди будет ещё много как взлётов, так и падений. В минувшем сезоне ему удалось выиграть турнир World Championship в Джидде до 23 лет. В остальном Хамад только раскачивается, но не так часто принимает участие в «Мастерсах».

В текущем сезоне для него это будет второй турнир, в котором он играет. В Мадриде Меджедович был остановлен во втором круге. Начал он с того, что победил Александра Ковачевича (4:6, 7:5, 6:4). Но проиграл Иржи Легечке – 5:7, 4:6. В целом у серба есть задатки, он умеет цепляться за результат.

По-настоящему удивляет Хамад на «Мастерсе» в Риме. Поэтому сбрасывать его счетов преждевременно точно не следует. Начал турнир он с победы в матче с небезызвестным Алексеем Попыриным (6:3, 6:2). Причём большого сопротивления сербский теннисист не почувствовал.

В следующем круге Меджедович выиграл у Алехандро Давидович-Фокины – ещё более серьёзного соперника – 7:6, 6:4. Серб выполнил 10 эйсов. Он очень опасен. С каждым следующим соперником Хамад будет прогрессировать ещё больше. Медведеву необходимо дать правильную оценку и хорошо подготовиться к нему.

Даниил в этом сезоне пока остаётся без трофеев, но успел проиграть два финала. Россиянин мог бы уже порадовать болельщиков победой на Открытом чемпионате Австралии, если бы в заключительном матче не уступил Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Обиднее всего тот факт, что Медведев вёл с преимуществом в два сета, но растерял его.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниилу вновь не хватило последнего шага. В финале он сыграл с Карлосом Алькарасом и проиграл – 6:7, 1:6. Неплохим выдался турнир в Майами для Медведева, но вновь помешал Янник Синнер. Только на этот раз россиянин выбыл на стадии полуфинала, потерпев поражение со счётом 1:6, 2:6.

В Мадриде четвёртая ракетка мира почувствовал болезненные ощущения в области правого бедра и решил сняться с турнира в четвертьфинале. «Мастерс» в Риме Даниил начал с победы в матче с британцем Джеком Дрэйпером (7:5, 6:4). Но встреча с сербом будет намного серьёзнее.

Медведев в шутку сказал, что Хамад больше похож на медведя, чем он. Российский теннисист назвал Меджедовича очень сильным, обозначил его преимуществом агрессивный теннис, но добавил, что толком ничего о нём не знает. Поэтому подготовка может получиться неполной. Есть шансы увидеть равную игру. Мы предлагаем поставить на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет, с коэффициентом 2.40.

Прогноз и ставка на матч третьего круга «Мастерса» Хамад Меджедович — Даниил Медведев 13 мая 2024 года

Меджедович — очень сильный и прогрессирующий теннисист. Ему только 20 лет, а этот сезон уже начал с побед над серьёзными соперниками. Даниилу будет тяжело подготовиться, потому что о Хамаде далеко не всё известно. Он может преподнести сюрприз и отыграть хотя бы один сет у более опытного Медведева. Но, думаем, россиянин в итоге победит.

Ставка: оба теннисиста выиграют хотя бы один сет за 2.40.