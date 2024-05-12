«Миннесота» — «Денвер», четвёртый матч. Никола Йокич подтвердит статус MVP

13 мая состоится матч 1/4 финала плей-офф НБА «Миннесота» — «Денвер». Начало — в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Тимбервулвз» можно за 1.69, а шансы «Наггетс» оценили коэффициентом 2.22.

Коэффициенты букмекеров на четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА «Миннесота» — «Денвер» 13 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» не получится результативной: тотал больше 204.5 очка идёт за 1.96, а тотал меньше 204.5 очка — за 1.88. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 16.25.

Анализ и прогноз на четвёртый матч серии «Миннесота» — «Денвер» (13.05.2024)

13 мая в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА «Миннесота Тимбервулвз» будет принимать «Денвер Наггетс» на арене «Таргет-центр». Арбитр введёт мяч в игру в 3:00 мск. «Самородки» выиграли третий матч серии (117:90) и доказали, что их рано списывать со счетов.

«Лесные волки» перед первым домашним матчем серии считались фаворитами, поскольку обыграли «Денвер» в двух встречах. Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч выбрал правильную схему в обороне, затянув «Наггетс» в медленный позиционный баскетбол. В таком режиме удалось полностью нейтрализовать атаку «самородков», которая под давлением совершила много потерь.

Только к третьему матчу серии наставник «Наггетс» Майк Мэлоун нашёл средство, как разбить вязкую защиту соперника. В принципе, его подопечные не выдумали ничего нового, просто мяч стал двигаться в атаке намного быстрее. Привыкшие сдваиваться на опеке Николы Йокича Руди Гобер и Карл-Энтони Таунс оставляли открытым одного из игроков «самородков», который без помех бросал в кольцо.

В первой четверти стратегия «Денвера» принесла успех. Никола Йокич не тянул одеяло на себя, а довольно быстро отдавал передачи. Сосредоточился на игре Джамал Маррей и сразу забросил несколько сложных в техническом исполнении мячей. Привычно активен был Майкл Портер, набравший в итоге 21 очко и записавший в актив четыре подбора.

А вот у «Миннесоты» игра не пошла. Хотя Таунс в первой четверти реализовал три трёхочковых броска, «лесные волки» атаковали с довольно низким процентом реализации. Неожиданно сник Энтони Эдвардс. Слишком много комплиментов получил он и потерял концентрацию. Сравнение с Майклом Джорданом ему наверняка льстит, но легендарный игрок «Чикаго Буллз» был более стабилен в плей-офф.

Создав неплохое преимущество после первой четверти (28:20), «Денвер» неумолимо наращивал темп, а «Миннесота» никак не могла стабильно набирать очки. Решающий удар «самородки» нанесли в третьей четверти, которую выиграли со счётом 37:25. Таким образом, заключительный отрезок матча превратился в формальность, а все попытки «Тимбервулвз» организовать погоню провалились.

Под конец встречи тренеры сняли с игры лидеров, и запасные довели дело до итоговой победы «Денвера» с приличным преимуществом (117:90). Стоит отметить, что «Миннесота» проиграла борьбу за подбор (40:32), а это решающий фактор в этой серии.

Никола Йокич был лучшим под щитом, собрав 14 отскоков. Кроме того, сербский центровой набрал 24 очка и сделал девять результативных передач, остановившись в шаге от очередного трипл-дабла. Недаром лидер «Денвера» недавно удостоился третьей награды MVP в своей карьере. 29-летний баскетболист находится в отличной форме и ещё не сказал своего слова в серии.

Майк Мэлоун нашёл средство, как преодолеть защиту соперника. Скорость передвижения мяча позволила «Наггетс» диктовать темп и доминировать в третьей игре. А вот «Миннесота» разочаровала, поскольку допустила слишком много ошибок. Мы предполагаем, что «Денвер» выиграет в основное время матча за 2.22.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Миннесота» — «Денвер» 13 мая 2024 года

Джамал Маррей и Аарон Гордон вновь в полном порядке, и это плохой сигнал для «лесных волков». При разыгравшемся Майкле Портере и стабильном Николе Йокиче удержать атаку «Наггетс» будет сложно. Вряд ли дело окончится разгромом, но «Денвер» должен победить в матче и сравнять счёт в серии. Поверим в его победу в основное время матча.

Ставка: победа «Денвера» в основное время за 2.22.