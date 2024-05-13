«Жирона» — «Вильярреал». Дуэль Довбика и Сёрлота

14 мая состоится матч 36-го тура Примеры «Жирона» — «Вильярреал». Начало — в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 1.66. Шансы «жёлтой подлодки» оцениваются в 4.50. На ничью дают коэффициент 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 36-го тура Примеры «Жирона» — «Вильярреал» 14 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Жирона» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.41.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Вильярреал» (14.05.2024)

Приближается к окончанию крайне интересный сезон чемпионата Испании. Игра 36-го тура между «Жироной» и «Вильярреалом» начнётся 14 мая на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Жирона» вполне заслуженно принимает поздравления за великолепную игру в сезоне, вне зависимости от исхода гонки с «Барселоной» за второе место в турнирной таблице. Бело-красные, уступая по уровню игроков в составе многим командам Примеры, сделали акцент на комбинационной игре и преуспели в этом.

Каталонцы уже обеспечили участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов, и это стало одной из главных сенсаций Примеры. Бело-красные воспользовались нестабильностью «Барселоны» и мадридского «Атлетико» и несколько туров даже возглавляли турнирную таблицу. Но затем пришёл в себя «Реал» и выиграл чемпионат Испании.

Вот только у болельщиков «Жироны», помимо радости, присутствует и тревога. Дело в том, что долгожданный дебют в Лиге чемпионов находится под угрозой из-за прочных финансовых связей с «Манчестер Сити». Теперь испанскому клубу необходимо доказать свою организационную самостоятельность, чтобы избежать проблем. Время для наведения порядка у бело-красных ещё есть.

Второй вопрос, который будет рассматривать руководство «Жироны» — это продолжение карьеры нападающего Артёма Довбика. Форвард проводит отличный сезон и возглавляет список лучших бомбардиров Примеры, забив 20 мячей и сделав семь результативных передач. Его трансфером активно интересуется итальянский «Наполи» и ещё несколько европейских клубов.

Хотя руководство и заявляет, что нападающий не продаётся и следующий сезон проведёт в «Жироне», клуб может получить предложение, от которого не сможет отказаться. Да и выручить за трансфер Довбика хорошие деньги — большой соблазн. Сам нападающий работает на команду с максимальной самоотдачей.

«Вильярреал» после 35 матчей находится на девятом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 48 очков. В принципе, у «жёлтой подлодки» остаются шансы попасть в зону еврокубков. Дистанция до «Бетиса» составляет четыре очка, но у конкурента есть игра в запасе.

Стоит отметить, что на финише сезона «Вильярреал» мощно прибавил в нападении и выиграл три матча из четырёх. За этот отрезок времени подопечные Марселино Тораля забили 10 мячей, в чём большая заслуга Александра Сёрлота — нападающий записал в актив пять голов и сделал результативный пас.

Отметим, что Сёрлот всего на один гол отстаёт от Довбика в гонке лучших бомбардиров Примеры. У 28-летнего норвежца в этом сезоне отличные показатели результативности. Он забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач.

В последних играх «Жирона» и «Вильярреал» отлично действуют в нападении. В полном порядке Довбик и Сёрлот, которые проведут очную дуэль за первое место в списке лучших бомбардиров Примеры. Итак, всё складывается в пользу открытой и результативной игры, поэтому рассмотрим ставку на обе забьют больше 1.5 мяча за коэффициент 3.45.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Вильярреал» 14 мая 2024 года

Команды в последних играх результативны и изобретательны в нападении. Очная дуэль Довбика и Сёрлота за первое место в гонке бомбардиров лишь придаёт матчу остроты. Мы предполагаем, что при таком сценарии каждая из команд забьёт минимум по два мяча.

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.45.