«Саутгемптон» — «Вест Бромвич». «Святые» оставят «дроздов» в Чемпионшипе

17 мая состоится второй матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Саутгемптон» – «Вест Бромвич». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «святых» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «дроздов» оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Саутгемптон» — «Вест Бромвич» 17 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Саутгемптон» – «Вест Бромвич» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют «святые», сыграет коэффициент 1.17. Гол «дроздов» доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на второй матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшип «Саутгемптон» — «Вест Бромвич» (17.05.2024)

17 мая пройдёт второй матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшип между «Саутгемптоном» и «Вест Бромвичем». Игра состоится на стадионе «Сент-Мэри». Начало – в 22:00 мск. Первая встреча завершилась в нулевую ничью.

«Святые» завершили сезон победой в матче с «Лидсом» со счётом 2:1. Они наверняка были уверены, что смогут выиграть первую встречу у «Вест Бромвича», которую провели в гостях. Однако в таких обстоятельствах ничья была более вероятным результатом.

У «дроздов» было несколько отличных моментов, чтобы открыть счёт в матче. Впрочем, как и у «святых». Команды нанесли примерно равное количество ударов по воротам, но подопечные Рассела Мартина почти в два раза чаще владели мячом. Поэтому «Альбион» ещё должен быть доволен ничьей.

«Саутгемптон» завершал сезон с тремя поражениями в последних четырёх встречах. Он уступил «Кардифф Сити» (1:2), «Лестеру» (0:5) и «Сток Сити» (0:1). Но на домашнем стадионе «святые» показывали результаты куда лучше. Они выиграли четыре из шести матчей на своём поле, а в одном сыграли вничью.

У подопечных Рассела Мартина есть все шансы одержать победу, если получится реализовать хотя бы один момент. Два последних очных матча «святые» выиграли (2:1 и 2:0). Правда, в одной из этих игр помогло раннее удаление в составе «дроздов». Вряд ли стоит ожидать подобного подарка в такой ответственной встрече.

«Вест Бромвич» тоже заканчивал сезон победой – в матче с «Престоном» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Карлоса Корберана не пропускают в двух последних встречах кряду. Хотя до этого уступили в трёх играх подряд, забив на этом отрезке только один мяч. Потерпели поражения «дрозды» в матчах с «Сандерлендом» (0:1), «Лестером» (1:2) и «Шеффилд Уэнсдей» (0:3).

С одной стороны, «Вест Бромвич» доставил немало хлопот «лисам», уровень которых очень высок. С другой — он разгромно проиграл команде, боровшейся за выживание в Чемпионшипе. К тому же игра на выезде является слабым местом «дроздов». На протяжении всего сезона в гостях они выиграли только 6 из 23 встреч.

В первой игре «святым» не хватало помощи Че Адамса. Мартин будет надеяться, что нападающему удастся избежать серьёзных последствий после проблем с ногой. В остальном трудностей с составом у «Саутгемптона» нет.

«Вест Бромвич» вряд ли может чем-то удивить «Саутгемптон» в гостевом матче. Команда очень слабо проводит игры на выезде. А вот «святые» возвращаются на домашний стадион, на котором будут чувствовать сумасшедшую поддержку болельщиков. Мы предлагаем поставить на победу подопечных Рассела Мартина с коэффициентом 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Саутгемптон» — «Вест Бромвич» 17 мая 2024 года

Нас ждёт интересная игра. Победитель окажется в финале плей-офф за выход в АПЛ. Задача стоит непростая, особенно перед «Вест Бромвичем», которому на протяжении всего сезона с трудом давались матчи на выезде. «Саутгемптон» не проиграл первую встречу и может попытаться добиться победы уже при своих трибунах. С учётом того, что в первенстве «святые» дважды подряд выигрывали у «дроздов», наша ставка будет на победу хозяев.

Ставка: победа «Саутгемптона» за 1.80.