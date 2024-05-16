«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». У Роналду сдадут нервы

В этом сезоне Про-Лиги «лидеры» не проигрывают. Знаменитому португальцу придётся с этим смириться.

17 мая состоится матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «лидеров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «всемирного клуба» оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью также принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» 17 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.38. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.80.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» (17.05.2024)

На 17 мая запланированы три встречи 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В одной из них на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде померяются силами «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

«Аль-Наср» выиграл все восемь последних матчей в чемпионате Саудовской Аравии, но всё безуспешно. За три тура до окончания сезона «Аль-Хиляль» досрочно стал чемпионом. «Лидеры» ушли в огромный отрыв — 12 очков. От предстоящей встречи уже ничего не зависит. Впрочем, с мотивацией у клубов не должно возникнуть проблем.

Чуть больше месяца назад «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» встречались в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Несмотря на то что матч пропустил из-за травмы лучший бомбардир «лидеров» Александр Митрович, подопечные Жорже Жезуша победили со счётом 2:1.

По ходу матча у лидера «всемирного клуба» Криштиану Роналду сдали нервы. Он схлопотал красную карточку за неспортивное поведение, после чего замахнулся на судью. В Саудовской Аравии со знаменитым португальцем постоянно происходят какие-то скандальные истории. У болельщиков время от времени отлично получается вывести его из себя выкриками «Месси!».

Ещё Роналду очень сильно злят поражения. В 28 встречах в Про-Лиге он забил целых 33 мяча и отдал 10 результативных передач, но практически все результативные действия были совершены Криштиану в играх с располагающимися в нижней части турнирной таблицы первенства командами.

Как ни старались Криштиану Роналду, Марсело Брозович, Садио Мане и Эмерик Лапорт, в двух последних матчах «Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю». Обе игры проходили на домашней арене «лидеров». Поможет ли поддержка родных трибун «всемирному клубу» избежать поражения? Есть сомнения.

«Аль-Хиляль» не проиграл ни одного матча в текущем розыгрыше Про-Лиги. Ничьих при этом только две, и обе были ещё в начале сезона. Цель продлить рекордную серию и оставить след в истории подпитывает огонь в глазах подопечных Жорже Жезуша.

Опытный португальский специалист поставил «лидерам» безупречный командный футбол. Они не знают себе равных в плане стабильности и качества взаимодействия на поле. Особый вклад привносят экс-нападающий «Зенита» Малком, Сергей Милинкович-Савич и Александр Митрович.

Лучший бомбардир в истории сборной Сербии немало пропустил на последнем отрезке сезона из-за травмы, но он очень быстро набрал форму. В последних трёх встречах в Про-Лиге Митрович помог команде победить «Аль-Таавун» (3:0), «Аль-Ахли» (2:1) и «Аль-Хазм» (4:1). Он забил в каждой из этих игр.

Всего Митрович в этом сезоне принял участие в 25 матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал на свой счёт 26 голов и отдал пять результативных передач. В его отсутствие бремя лидера на себя взял Малком. Справился с ответственностью бразилец весьма неплохо.

Малком забил в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Насру», а также оформил дубль в решающем матче турнира с «Аль-Иттихадом» (4:1). Поставить на то, что «лидеры» одержат победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Подопечные Жорже Жезуша выиграли 14 из 15 матчей в Про-Лиге в гостях. За этот период времени они пропустили только 12 мячей, а забили — 48. На выезде «лидеры» выступают ничуть не хуже, чем дома. В текущем розыгрыше первенства они не знают себе равных.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» 17 мая 2024 года

«Аль-Наср» очень зависим от настроения Криштиану Роналду. Когда капитан нервничает, пропадает уверенность и у остальных. Если без Митровича у «Аль-Хиляля» получилось победить «всемирный клуб», то теперь он тем более должен выиграть. «Лидеры» стабильнее, а также показывают более качественный футбол.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» за 1.84.