Экспресс на футбол с коэффициентом 9.45: дортмундцы готовятся к финалу Лиги чемпионов

Чёрно-жёлтые в отличной форме. «Штутгарт» метит на второе место в Бундеслиге, а «Милан» не пустит «Торино» в еврокубки.

18 мая пройдёт заключительный тур Бундеслиги. Не все команды решили свои задачи. Некоторые ждёт серьёзная проверка на прочность. Но не со всеми европейскими чемпионатами попрощаются болельщики в этот день. У итальянских клубов будет немного больше времени на решение задач. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.45 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Дармштадт»

Если исходить из предматчевой статистики, становится понятно, что дортмундская «Боруссия» является явным фаворитом встречи. Команда показала хорошую форму в последних матчах, за исключением поражения в игре с «Майнцем», что можно рассматривать как случайное отклонение от нормы после выхода в финал Лиги чемпионов. Победы в матчах с такими соперниками, как «ПСЖ» и «Аугсбург», говорят о высоком уровне подготовки клуба.

В то же время «Дармштадт» находится в глубоком кризисе, потерпев поражения в четырёх из последних пяти встреч. 11 пропущенных мячей на этом отрезке и два забитых выделяют серьёзные проблемы в оборонительных действиях. Особенно беспокоит крупное поражение в игре с «Хоффенхаймом» со счётом 0:6, которое подчёркивает уязвимость «Дармштадта» перед мощными атакующими линиями.

Проанализировав очные встречи, можно заметить доминирование «Боруссии». Последний матч между ними завершился победой дортмундцев со счётом 3:0, что ещё раз подтверждает статус фаворита.

Учитывая все факторы, можно предположить, что «шмели» одержат уверенную победу. Рациональный анализ позволяет сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-2.5) за 1.93. Такой исход будет соответствовать текущей форме команд, их истории встреч и общей ситуации.

Прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия» М

«Штутгарт» на своём поле последние игры провёл уверенно, победив «Баварию» со счётом 3:1 и «Айнтрахт» — 3:0. Это говорит о высоком уровне команды. Несмотря на поражение во встрече с «Вердером» в гостях, она показала, что способна доминировать и обыгрывать сильных соперников. С другой стороны, мёнхенгладбахская «Боруссия» не показывает стабильности в последних встречах, сыграв вничью с «Айнтрахтом» и «Вердером», а также потерпев поражение в матче с «Хоффенхаймом». Очные встречи со «Штутгартом» также не вдохновляют оптимизмом, хотя в январе текущего года «жеребята» одержали победу со счётом 3:1.

Учитывая домашний статус «Штутгарта», мотивацию команды занять второе место (это возможно при победе в предстоящей встрече и поражении «Баварии» в параллельном матче) и текущую форму, можно предположить, что хозяева вполне способны выиграть. «Боруссия», несмотря на потенциал, в последнее время не выглядит достаточно убедительно, чтобы рассчитывать на победу. Тем более что ни вылет, ни еврокубки её не интересуют, а потому можно расслабиться.

Прогнозируем, что «Штутгарт» использует своё преимущество и одержит победу, а тотал будет больше 3.5 мяча за 1.78, с учётом того, что оборона «Боруссии» допускала ошибки в предыдущих матчах. Это может стать ключевым моментом в предстоящей игре. «Жеребята», вероятно, забьют свой гол благодаря индивидуальному мастерству футболистов, но для полной компенсации преимущества хозяев этого будет недостаточно.

Прогноз на матч «Торино» — «Милан»

Можно заметить, что «Торино» выступает достаточно уверенно на своём поле, однако атакующие линии страдают от недостатка результативности. Это подтверждается нулевыми ничьими в последних играх с «Болоньей», «Фрозиноне» и «Ювентусом». А тут ещё и Никола Влашич недавно получил травму и выбыл. С другой стороны, «Милан» показал в последнем матче с «Кальяри» свою способность забивать, выиграв со счётом 5:1. Хотя в других играх столкнулся с проблемами в обороне, что видно по результатам матчей с «Дженоа» (3:3) и «Ромой» (1:2).

Если исходить из очных встреч между командами, «Милан» чаще оказывался сильнее. Однако и «Торино» имеет на своём счету победу. С учётом текущей формы команд, динамики их игры и результатов последних встреч, наш прогноз склоняется к тому, что в предстоящем матче победит «Милан».

Предполагается, что это будет встреча с небольшим количеством голов, так как обе команды будут играть осторожно. «Милан», скорее всего, попытается контролировать игру и использовать свои шансы в атаке, в то время как «Торино» будет стараться удержать защиту и искать свой шанс в контратаках. Итоговый счёт может быть скромным, но в пользу «Милана» — например, 1:0 или 2:1. Ожидается, что ключевым моментом станет способность «дьяволов» реализовывать моменты. Ставки на победу «Милана» принимают за 2.75.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Боруссии» Д в матче с «Дармштадтом» с форой (-2.5) за 1.93.

Ставка 2: победа «Штутгарта» в игре с «Боруссией» М и тотал больше 3.5 мяча за 1.78.

Ставка 3: победа «Милана» в матче с «Торино» за 2.75.

Общий коэффициент: 1.93 Х 1.78 Х 2.73 = 9.45.