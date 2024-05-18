Прогнозы на матчи дня ЧМ-2024: канадцы выиграют у финнов, немцы устроят взбучку Польше

Ситуация на чемпионате мира по хоккею постепенно проясняется. Но общая картина по-прежнему туманна. Неизвестно, кто точно выходит в плей-офф, а кому светит дорога на понижение. 18 мая пройдут очередные встречи группового этапа. Представляем вашему вниманию прогнозы на главные матчи дня ЧМ-2024.

Прогноз на матч Германия — Польша

Немцы быстро влились в чемпионат мира и показывают неплохие результаты. Начав с красивой победы в игре со Словакией со счётом 6:4, они потерпели два поражения в матчах с мощными шведами и американцами. Этого было достаточно, чтобы разозлить сборную Германии. В последних двух встречах она выиграла у Латвии со счётом 8:1 и у Казахстана — 8:2.

Поляки носят статус главного аутсайдера, вернувшись в элитный дивизион спустя более чем 20 лет. В первом матче группового этапа они проиграли Латвии (4:5 ОТ). Никаких шансов у сборной Польши в матчах с топовыми соперниками, конечно же, нет. Способна ли она на сенсацию? Вряд ли.

Обе команды мотивированы, но выиграть удастся только одной. Вероятнее всего, этим счастливчиком будет сборная Германии, набравшая сумасшедший ход. Если казахстанцам и латвийцам немцы забросили по восемь шайб, то почему бы не повторить это с менее сильными поляками? Предлагаем ставку на индивидуальный тотал немцев больше 5.5 шайбы за 2.30.

Прогноз на матч Канада — Финляндия

Статистика «кленовых листьев» пока идеальна. Они выиграли все четыре встречи группового этапа. Хотя хватает у канадцев проблем, но выручает мощное нападение. Стоит отметить трудовые победы в играх с Великобританией (4:2) и Австрией (7:6 ОТ). Причём во встрече с последними подопечные Андре Туриньи растеряли преимущество в пять шайб.

Финны могут легко вскрыть такую оборону, учитывая потенциал сборной. Тем более «львам» очень сильно не хватает очков, чтобы закрепиться в верхней части таблицы группы А. Сборная Суоми крупно выиграла у Великобритании (8:1) и разгромила Норвегию (4:1), но сенсационно уступила Австрии (2:3). Вновь сработала схема с канадцами. Финны вели со счётом 2:1, но как-то быстро растеряли преимущество.

Наверняка канадцы сумеют правильно настроиться на игру с Финляндией. В отличие от «львов», у «кленовых листьев» хватило характера собраться и одержать в итоге победу в матче с Австрией. Но у команды Андре Туриньи есть проблемы с защитой. Поэтому мы предлагаем ставку на победу Канады и тотал больше 4.5 шайбы за 2.75.

Прогноз на матч Чехия — Великобритания

Чехи полностью соответствуют статусу хозяев чемпионата мира. Они стабильно добывают очки, стартовали с победы в матче с финнами, а также разгромили норвежцев и датчан. Единственное поражение «народная команда» потерпела во встрече с Швейцарией (1:2 Б).

Великобритания ожидаемо является аутсайдером группы и пойдёт на понижение. Почти наверняка. Сборная потерпела все четыре поражения. За это время она пропустила 19 шайб, а забросила только пять. Особенно пугает поражение в игре с Финляндией со счётом 1:8. Чехи будут более заряжены, чем «львы».

Можно ожидать очередного фейерверка голов, но мы сконцентрируемся на надёжности у ворот чехов. Наш прогноз будет на победу Чехии всухую с коэффициентом 2.85. Кажется, у Великобритании нет никаких шансов в игре с хозяйкой турнира.

Прогнозы на матчи дня ЧМ-2024

Ставка 1: индивидуальный тотал Германии в матче с Польшей больше 5.5 шайбы за 2.30.

Ставка 2: победа Канады в игре с Финляндией и тотал больше 4.5 шайбы за 2.75.

Ставка 3: победа Чехии в матче с Великобританией всухую за 2.85.