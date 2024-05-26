Доминик Кёпфер — Даниил Медведев. Неуверенный старт россиянина на «Ролан Гаррос»

27 мая Доминик Кёпфер и Даниил Медведев сыграют в матче первого круга «Ролан Гаррос» в Париже. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.21. Успех немецкого теннисиста оценивается в 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Доминик Кёпфер — Даниил Медведев 27 мая 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Доминик Кёпфер — Даниил Медведев получится упорным. Тотал больше 34.5 гейма идёт за 1.78, а тотал меньше 34.5 гейма — за 1.95. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 2.34.

Анализ и прогноз на матч Доминик Кёпфер — Даниил Медведев (27.05.2024)

Во Франции стартует второй турнир «Большого шлема» в 2024 году. В мужской сетке «Ролан Гаррос» 27 мая в одном из матчей Даниил Медведев будет играть с Домиником Кёпфером. Пока сезон для россиянина складывается не слишком удачно.

Победитель US Open 2021 года, первая ракетка России Даниил Медведев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, получил пятый номер посева на турнире. Соперником россиянина в первом круге турнира стал Доминик Кёпфер.

Стоит отметить, что «Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для россиянина, поскольку на медленных грунтовых кортах он не может показать свои лучшие качества. Медведев ни разу не дошёл до полуфинала, а лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад он провалил турнир, сенсационно проиграв в первом же круге.

Да и начало сезона на грунте Медведев провёл неудачно. Лучшее, что ему удалось в этом году, это дойти до 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде. Даниил вполне резонно рассчитывал на полуфинал, но из-за травмы был вынужден отказаться от продолжения борьбы. На последнем «Мастерсе» в Риме Медведев не защитил прошлогодний титул и зачехлил ракетку в четвёртом круге.

Хотя Даниил и рассказал в интервью, что его физическая форма в порядке, но игра россиянина далека от лучших образцов. Он показался медлительным и часто после длительных розыгрышей не успевал за соперниками. Всё чаще подводит Медведева подача, которая ранее выручала в сложных ситуациях.

Есть вопросы и к ментальному состоянию Даниила. Тревожный сигнал — это слабая игра в решающих матчах. В этом сезоне он проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open, а затем потерпел поражение в финальной встрече турнира в Индиан-Уэллсе с Карлосом Алькарасом.

30-летний Доминик Кёпфер является практически идеальным соперником для Медведева, чтобы вкатится в турнир и адаптироваться к корту «Ролан Гаррос». Немецкий теннисист называет грунт своим любимым покрытием, но в этом сезоне ничем не удивил на нём. Только на турнирах в Риме и Лионе ему удалось пройти дальше первого круга.

В пользу Медведева и история трёх очных встреч с Кёпфером — он их выиграл. Дважды на US Open, а также на минувшем турнире в Майами в четвёртом круге. Но Даниил нестабильно выступает на грунте. Да и его ментальное состояние вызывает вопросы.

В технике первая ракетка России превосходит Кёпфера, но немец на грунте недавно провёл ряд качественных матчей. Он умеет терпеть, и долгие розыгрыши мяча его не утомляют, поэтому минимум один сет он у Даниила выиграть в состоянии. Перспективно смотрится ставка на победу Медведева и тотал больше 3.5 сета с коэффициентом 2.23.

Прогноз и ставки на матч Ролан Гаррос Доминик Кёпфер — Даниил Медведев 27 мая 2024 года

Медведев на грунте выглядит неуверенным. Его стиль идеален для другого покрытия. Россиянин в последних играх нестабилен. Его соперник — средний по уровню теннисист, который на грунтовых покрытиях более эффективен. Поэтому он сумеет навязать борьбу пятой ракетке мира, который только набирает оптимальные кондиции.

Ставка: победа Медведева и тотал больше 3.5 сета за 2.23.