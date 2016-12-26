Сэвидж: «Манчестер Сити» победит «Халл», жду гола от Стерлинга

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Халл Сити» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 26 декабря, начало — в 20:15 мск.«Халл» — единственный клуб АПЛ, не одержавший в декабре ни одной победы, и это о многом говорит. У «тигров» огромные проблемы с составом, поэтому «Сити» должен спокойно побеждать. Жду гола от шустрого Стерлинга".