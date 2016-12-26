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175 лет назад 2016
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Сэвидж: «Манчестер Сити» победит «Халл», жду гола от Стерлинга

26 декабря 2016, понедельник. 13:00. Ставки
Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Халл Сити» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 26 декабря, начало — в 20:15 мск.

Ставка: победа «Сити» и гол Рахима Стерлинга за 3.00 (см. все коэффициенты на матч)

«Халл» — единственный клуб АПЛ, не одержавший в декабре ни одной победы, и это о многом говорит. У «тигров» огромные проблемы с составом, поэтому «Сити» должен спокойно побеждать. Жду гола от шустрого Стерлинга".
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Халл Сити Рахим Стерлинг Робби Сэвидж Бесплатные прогнозы
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