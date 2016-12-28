«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: Сэвидж ставит на «святых» и гол Джея Родригеса

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Встреча состоится 28 декабря, начало — в 22:45 мск.«Две очень достойные команды: вроде бы, «шпоры» чуть сильнее, но «святые» играют дома. В прошлом сезоне команды обменялись победами, и всё указывает на то, что встреча будет упорной. Поставлю на «Саутгемптон»: подопечные Пюэля лишь один раз проиграли дома в АПЛ в этом сезоне, а «Тоттенхэм» не может выиграть на выезде пять матчей подряд».