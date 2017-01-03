Трамп может легализовать ставки на спорт в США

Избранный президент СШАможет легализовать ставки на спорт в США. На это намекнул президент и исполнительный директор игорной ассоциации США Джефф Фриман.«Что касается ставок на спорт, то я думаю, что мы уже близки к финишу», — цитирует Фримана Seattletimes.Трамп продолжительное время занимался индустрией азартных игр. Эксперты отмечают, что обширный опыт политика в этой сфере существенно повышает шансы на легализацию спортивных ставок.