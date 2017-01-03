Избранный президент США Дональд Трамп может легализовать ставки на спорт в США. На это намекнул президент и исполнительный директор игорной ассоциации США Джефф Фриман.
«Что касается ставок на спорт, то я думаю, что мы уже близки к финишу», — цитирует Фримана Seattletimes.
Трамп продолжительное время занимался индустрией азартных игр. Эксперты отмечают, что обширный опыт политика в этой сфере существенно повышает шансы на легализацию спортивных ставок.
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