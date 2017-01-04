Сэвидж: предлагаю сделать необычную ставку на матч «Тоттенхэм» — «Челси»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси». Встреча состоится 4 января, начало — в 23:00 мск.«Предлагаю сыграть необычную ставку. Диего Коста лидирует в гонке бомбардиров с 14 голами, а Кейн, из-за травм сыгравший на 4 матча меньше, с 10 мячами идёт седьмым. Думаю, у каждого из них будут хорошие моменты».