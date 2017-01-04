В Греции в 2016 году совершено 1513 арестов для борьбы с нелегальным гэмблингом

Игорная комиссия Греции (EEEP) отчиталась о результатах борьбы с нелегальным игорным бизнесом в 2016 году.Сообщается, что в течение прошлого года греческие полицейские закрыли 480 заведений, нелегально зарабатывавших на азартных играх. В большинстве своём в этих заведениях были установлены лотерейные видео-терминалы (VLT). Было произведено 1513 арестов и изъято свыше € 160 тыс. наличными.Но при этом предоставленная Игорной комиссией информация может быть слегка приукрашена. Во-первых, 51 из этих 480 заведений было закрыто в последние две недели 2016 года, видимо для того, чтобы улучшить статистику. Во-вторых, часть закрытых заведений вскоре возобновила работу на том же месте.По оценкам экспертов, общий объём рынка нелегальных VLT-терминалов составляет порядка € 1 млрд, что приводит к убыткам бюджета Греции в размере € 300-400 млн. от недополученных налогов.Власти Греции заявляют, что ограничение этой деятельности является сложной задачей, так как штрафы за незаконную эксплуатацию игровых автоматов крайне низки по сравнению с потенциальной прибылью. А давние планы установить 35000 легальных VLT-терминалов сталкиваются с противодействием муниципалитетов и других игорных компаний.