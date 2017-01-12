Аналитики: УНИКС победит «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги

12 января состоится матч 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Бамбергом». Начало — в 19:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом УНИКС и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.85. Шансы немецкого клуба оценены в 2.31, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.0.
Ставку на победу «Бамберга» с учётом ОТ можно сделать за 2.21, а на победу УНИКСа — за 1.77 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 163,5 очка — 2.13, а на ТМ 163,5 очка — 1.77.