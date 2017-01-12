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Аналитики: УНИКС победит «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги

12 января 2017, четверг. 13:00. Ставки
12 января состоится матч 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Бамбергом». Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом УНИКС и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.85. Шансы немецкого клуба оценены в 2.31, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.0.

Ставку на победу «Бамберга» с учётом ОТ можно сделать за 2.21, а на победу УНИКСа — за 1.77 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 163,5 очка — 2.13, а на ТМ 163,5 очка — 1.77.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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