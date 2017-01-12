Букмекер предлагает поставить на отмену инаугурации Трампа и его импичмент

Дональд Трамп пока что официально не вступил в должность президента США, но по количеству скандалов уже превзошёл многих своих предшественников на этом посту.
В преддверии первой пресс-конференции Трампа в новой должности в СМИ появилась информация о компромате российских спецслужб на избранного президента. На этом фоне усилились слухи о «пророссийском» характере Трампа.
Ирландский букмекер Paddy Power, фирменным стилем которого является своевременная реакция на громкие общественно-политические процессы, вновь не остался в стороне. За 13.00 оператор предлагает поставить на то, что запланированная на 20 января инаугурация Трампа не состоится.
Коэффициентом 51.00 оценены шансы президента заговорить на русском языке во время церемонии вступления в должность.
Куда более вероятной (5.00) аналитикам букмекера видится ситуация, при которой в первые полгода президентства Трампа его подвергнут процедуре импичмента.