Букмекеры: «Сан-Антонио» не оставит шансов «Лейкерс» Мозгова в матче НБА

13 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Сан-Антонио Спёрс». Начало — в 4:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Спёрс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.09. Шансы «Лейкерс» оценены в 14.0, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 19.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 13.0, а на победу «шпор» — за 1.06 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 217,5 очка — 2.40, а на ТМ 217,5 очка — 1.49.