Эксперты: «Лейкерс» Мозгова проиграют «Клипперс» в матче НБА

14 января состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, и «Лос-Анджелес Клипперс». Начало — в 23:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение «Клипперс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.22. Шансы «Лейкерс» оценены в 6.40, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 15.0.
Ставку на победу «озёрных» с учётом ОТ можно сделать за 6.10, а на победу «парусников» — за 1.17 (см. все коэффициенты на матч).
Коэффициент на ТБ 217,5 очка — 2.13, а на ТМ 217,5 очка — 1.68.