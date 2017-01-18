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Сэвидж: «Плимут» забьёт первым, но проиграет «Ливерпулю» в Кубке Англии

18 января 2017, среда. 11:30. Ставки
Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на переигровку 1/32 финала Кубка Англии «Плимут Аргайл» — «Ливерпуль». Встреча состоится 18 января, начало — в 22:45 мск.

Ставка: «Плимут» забьёт первым, но «Ливерпуль» победит за 8.00 (см. все коэффициенты на матч).

«Понятно, что у «Ливерпуля» высокие шансы пройти дальше, но коэффициент ужасно низкий, так что будем выкручиваться. Если любите рисковать, можно взять вот такой вариант с отличным коэффициентом: «Плимут» откроет счёт, «Ливерпуль» победит», — сказал Сэвидж.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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