«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Сэвидж ставит на «шпор» и гол Кейна

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча состоится 21 января, начало — в 20:30 мск.
Ставка: Гарри Кейн забьёт первым и «Тоттенхэм» победит за 9.00 (см. все коэффициенты на матч).
«Ох, «Ман Сити» жутко нестабилен и получил 0:4 от «Эвертона» в прошлом туре, а значит, будет очень зол. Другое дело, что «Тоттенхэм» умеет играть вторым номером и терпеть, а ярость вряд ли поможет «горожанам»: лишние эмоции редко приносят пользу в матчах с организованными клубами. Думаю, «шпоры» победят, а Гарри Кейн забьёт первым — он сейчас в огне», — сказал Сэвидж.