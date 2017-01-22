Федерер вышел в фавориты Australian Open после вылета Маррея

22 января первая ракетка мира Энди Маррей сенсационно уступил Мише Звереву в четвёртом круге Australian Open.
Букмекеры скорректировали линию. Теперь лучшие шансы на трофей, согласно котировкам, имеет Роджер Федерер. На успех швейцарца предлагается поставить за 3.96 (см. все коэффициенты).
Напомним, последний раз на турнире серии «Большого шлема» 25-летний Федерер побеждал в 2012 году, выиграв «Уимблдон».
Вторым в списке потенциальных победителей Открытого чемпионата Австралии идёт ещё один представитель Швейцарии — Станислас Вавринка (4.50). Замыкает тройку канадец Милош Раонич (5.00).
Худшие шансы выиграть турнир, по мнению экспертов, имеет Денис Истомин из Узбекистана (67.00). Напомним, именно этот теннисист выбил из турнира прошлогоднего чемпиона Новака Джоковича.