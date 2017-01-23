OneBet стал официальным беттинг-партнёром чемпионата мира по ралли

Онлайн-букмекер OneBet подписал многолетнее партнёрское соглашение с гоночной серией WRC, под эгидой которой проводятся чемпионаты мира по ралли.
По условиям соглашения оператор будет выступать в качестве официального партнёра спортивных ставок серии, сообщает SportsPro. Поклонники WRC будут иметь расширенную линию на гонки, доступную на мобильных и стационарных устройствах.
«Наша цель — сделать чемпионат доступным для поклонников. Партнёрство с OneBet обеспечивает ещё один способ, с помощью которого любители автогонок смогут быть частью нашего вида спорта», — прокомментировал подписание сделки промоутер WRC Оливер Цисла.