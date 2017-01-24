В «Лиге Ставок» будет роспись на Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open

Президент первой саморегулируемой организации букмекеров России Олег Журавский рассказал, что в линии «Лиги Ставок» будет роспись на международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open.«Мои дети участвуют в этом турнире. Например, мой старший сын играет уже третий год, правда, занимает в районе 200-го места. Надеюсь, в этом году он дойдёт хотя бы до 50-го места. Для нас это очень интересный и значимый турнир. Я считаю, что это один из лучших турниров в мире. В линии «Лиги Ставок» будет роспись на этот турнир», — передаёт слова Журавского корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.