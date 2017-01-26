«Халл» — «МЮ»: Сэвидж ставит на манкунианцев и гол Руни

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Английской лиги «Халл Сити» — «МЮ». Встреча состоится 26 января, начало — в 22:45 мск.
Ставка: победа «МЮ» и гол Уэйна Руни за 3.50 (см. все коэффициенты на матч).
«В первом матче «МЮ» победил 2:0, так что вторая игра почти наверняка окажется формальностью. Думаю, «МЮ» выставит экспериментальный состав, но своего добьётся. Жду гола от Руни: 250 за «МЮ» у него уже есть, но в АПЛ он играет от случая к случаю. Кубок — другое дело», — сказал Сэвидж.