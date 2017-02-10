Эксперты: Фуркад на ЧМ по биатлону выиграет 2 личных золота, Шипулин — ни одного

Аналитики букмекерских контор оценили шансы биатлонистов в личных гонках на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
Всего на турнире состоится по четыре старта у мужчин и у женщин без учёта эстафет: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка и масс-старт.
Эксперты полагают, что лидер мирового биатлона Мартен Фуркад выиграет минимум две из четырёх личных гонок. На ТБ 1,5 золотых медалей француза без учёта эстафет предлагается поставить за 1.45 (см. все коэффициенты).
Шансы лидера сборной России Антона Шипулина одержать хотя бы одну победу в личных стартах котируются за 3.46. На то, что Шипулин останется без индивидуальных побед на чемпионате мира, можно поставить всего за 1.30.
Ближайшим стартом у мужчин будет спринтерская гонка, которая состоится 11 февраля.