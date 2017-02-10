Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Эксперты: Фуркад на ЧМ по биатлону выиграет 2 личных золота, Шипулин — ни одного

10 февраля 2017, пятница. 00:48. Ставки
Аналитики букмекерских контор оценили шансы биатлонистов в личных гонках на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

Всего на турнире состоится по четыре старта у мужчин и у женщин без учёта эстафет: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка и масс-старт.

Эксперты полагают, что лидер мирового биатлона Мартен Фуркад выиграет минимум две из четырёх личных гонок. На ТБ 1,5 золотых медалей француза без учёта эстафет предлагается поставить за 1.45 (см. все коэффициенты).

Шансы лидера сборной России Антона Шипулина одержать хотя бы одну победу в личных стартах котируются за 3.46. На то, что Шипулин останется без индивидуальных побед на чемпионате мира, можно поставить всего за 1.30.

Ближайшим стартом у мужчин будет спринтерская гонка, которая состоится 11 февраля.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Мартен Фуркад коэффициенты Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Ставки
10 февраля 2017, пятница
00:48 Эксперты: Фуркад на ЧМ по биатлону выиграет 2 личных золота, Шипулин — ни одного
9 февраля 2017, четверг
20:30 Аналитики: «Вашингтон» Овечкина продлит победную серию в матче с «Детройтом»
19:08 Букмекеры зафиксировали подозрительную активность вокруг контрольной игры «Анжи»
17:00 Букмекеры не сумели определить наряд Леди Гаги на Супербоуле и вернули ставки
15:30 LVC Diamond запустил первый легальный гемблинг-сайт в Венгрии
14:30 Paddy Power: апелляционный суд поддержит блокировку миграционного указа Трампа
14:00 Эксперты: ЦСКА не оставит шансов «Црвене Звезде» в матче баскетбольной Евролиги
13:00 Аналитики: сборная России выиграет у Финляндии в матче Евротура
11:30 Доход рынка азартных игр в Швеции за 2016 год вырос на 3%
10:00 Букмекеры оценили шансы россиян выиграть смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
08:00 Жителей Новосибирска обяжут отчитываться в налоговой о букмекерских выигрышах
8 февраля 2017, среда
20:30 Букмекеры: «Лейкерс» с Мозговым проиграют «Детройту» Драммонда в матче НБА
19:00 Tabcorp оштрафован на $ 120 тыс. за незаконную рекламу в Австралии
17:45 Betway стал спонсором Национального фестиваля скачек
16:45 Букмекеры: на ЧМ по биатлону Россия завоюет не больше одной золотой медали
16:15 «Нафта-Москва» опровергла информацию о планах строить игорную зону в Дагестане
16:00 Pinnacle принял 5-миллионную ставку на киберспорт
15:51 Керимов вложит $ 100 млн в игорную зону в Дагестане
13:47 «Лига Ставок»: россияне верят в очередной рекорд от Конюхова
13:00 Букмекеры: «Сельта» составит пару «Барселоне» в финале Кубка Испании
11:30 Букмекеры неоднозначно отнеслись к идее АПЛ разрешить рекламу на рукаве футболок
10:00 «Лестер» — «Дерби»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 21.0
7 февраля 2017, вторник
18:30 Бейонсе и Адель — фавориты премии «Грэмми» у букмекеров
17:06 Прогноз Генича на матч «Барселона» — «Атлетико» М: гости забьют в первом тайме
16:29 Топ-клубы АПЛ могут получить по £ 10 млн за рекламу на правом рукаве футболок
14:46 Американские букмекеры зафиксировали рекордный объём ставок на Супербоул-2017
14:00 Эксперты оценили шансы «Атлетико» выбить «Барселону» из Кубка Испании
12:28 БК «Олимп» через суд добилась права не платить выигрыш по матчу «Урал» — «Терек»
10:45 Букмекеры оценили вероятность ухода Агуэро из «Манчестер Сити» ближайшим летом
09:00 Аналитики: ЦСКА не оставит шансов австрийскому клубу ЛАСК в контрольном матче
6 февраля 2017, понедельник
22:00 Аналитики: «Лейкерс» с Мозговым проиграют «Нью-Йорку» Порзингиса
21:03 Mr Green купил Dansk Underholdning за € 9 млн и выходит на рынок Дании
16:57 Во Вьетнаме разрешено делать ставки на международные футбольные матчи и скачки
16:30 Сотрудница ППС в Казахстане под видом ограбления конторы присвоила $ 4,6 тыс.
15:00 Букмекеры оценили шансы «Тоттенхэма» и «Ман Сити» вырвать чемпионство у «Челси»
13:30 Рэперы из трио Migos поставили $ 300 тыс. на «Атланту» в Супербоуле и проиграли
13:10 ESSA согласна с инициативами Европарламента по борьбе с договорными матчами
11:30 Два клуба из элитного дивизиона чемпионата Кипра оштрафованы за договорные матчи
10:00 Букмекеры: ЦСКА не оставит шансов датскому «Эсбьергу» в контрольном матче
5 февраля 2017, воскресенье
19:43 В финале Кубка Африки шансы Египта и Камеруна равны, считают букмекеры
17:30 Исследование: лудоманы реагируют на денежные награды пассивнее обычных людей
16:00 Аналитики: «Вашингтон» Овечкина прервёт победную серию «Лос-Анджелеса» в НХЛ
14:30 Власти Николаева закрыли 13 залов игры в покер, 2 казино и 439 ППС
13:45 Букмекеры оценили шансы сборной России победить Швецию в финале ЧМ-2017 по бенди
13:24 Чакветадзе: турнир в Санкт-Петербурге выиграет Путинцева
Все новости RSS
Каким образом вы предпочитаете делать ставки?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+