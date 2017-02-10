Букмекеры: Дальмайер — фаворит женского спринта, шансы Акимовой — 1,5%

В пятницу, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене пройдёт женский спринт на 7,5 км. Первая из 101 участницы, француженка Мари Дорен-Абер, уйдёт на дистанцию в 16:45 по московскому времени.
Среди россиянок раньше остальных стартует Екатерина Глазырина, получившая 10-й стартовый номер. Татьяна Акимова отправится на трассу 43-й, Светлана Слепцова — 69-й, а Ирина Старых — 98-й.
Аналитики считают фаворитом немку Лауру Дальмайер (3.10), следом идут чешка Габриэла Коукалова и финка Кайса Мякяряйнен (по 5.00), а также француженка Мари Дорен-Абер (6.00) (см. все коэффициенты)
Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову можно за 70.0, а на Ольгу Подчуфарову — за 150.0.