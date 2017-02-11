«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Встреча состоится 11 февраля, начало — в 20:30 мск.
Ставка: в матче будет как минимум по голу в каждом тайме и каждая из команд подаст более одного углового в каждом из таймов за 8.00 (см. все коэффициенты на матч).
«Январь получился для «Ливерпуля» провальным, а «Тоттенхэм» уже давно не проигрывал в АПЛ и вышел на второе место. Матч будет очень принципиальным для каждой из команд, поэтому я жду настоящей рубки. Вроде бы «шпоры» на ходу, но красные будут играть дома, а Садио Мане за неделю наверняка окончательно отошёл от последствий Кубка Африки, так что ставить на лондонцев я бы не стал. Победа приблизит «Ливерпуль» вплотную к «шпорам» в таблице, а уж настраивать команду на важные матчи Клопп всегда умел», — сказал Сэвидж.