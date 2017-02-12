Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чехию в матче Евротура

12 февраля в матче Евротура сыграют сборные России и Чехии. Начало — в 14:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество россиянам и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.10. Шансы Чехии оценены в 2.82, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.39 (см. все коэффициенты на матч)
Ставку на победу чехов с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.09, а на победу россиян — за 1.66.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.52, а на ТМ 4,5 шайбы — 2.36.