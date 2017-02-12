Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чехию в матче Евротура

12 февраля в матче Евротура сыграют сборные России и Чехии. Начало — в 14:00 мск.Букмекеры отдают преимущество россиянам и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы Чехии оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу чехов с учётом ОТ и буллитов можно сделать за, а на победу россиян — заПо мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —