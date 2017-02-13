Аналитики: «Коламбус» Бобровского прервёт победную серию «Рейнджерс» Бучневича

14 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс», за который играет Сергей Бобровский, и «Нью-Йорк Рейнджерс» с Павлом Бучневичем. Начало — в 3:30 мск. «Рейнджеры» выиграли пять матчей подряд.
Букмекеры считают фаворитом «Коламбус» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.29. Шансы «Рейнджерс» оценены в 2.76, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.98.
Ставку на победу «Блю Джекетс» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.78, а на победу «Нью-Йорка» — за 2.05 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.83, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.99.