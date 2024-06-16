Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Словения — Дания: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

Словения — Дания: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024
Комментарии

16 июня в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене» состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Дания. Начало – в 19:00 мск.

Эксперты считают явным фаворитом скандинавов: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.77. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1770 рублей.

Победа словенцев оценивается в 4.95. На ничью дают коэффициент 3.62.

Букмекеры считают, что игра Словения — Дания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73.

Если забьют словенцы, сыграет коэффициент 1.69. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.06.

Ставки на победу Дании с разницей в два и более мяча принимаются за 3.00.

Материалы по теме
Польша — Нидерланды. Благодаря отсутствию Левандовского шансы «оранжевых» вырастут вдвое
Польша — Нидерланды. Благодаря отсутствию Левандовского шансы «оранжевых» вырастут вдвое
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android