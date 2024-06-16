Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Польша — Нидерланды: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Польша — Нидерланды: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Польша – Нидерланды на Евро-2024.

Ставка: победа Нидерландов за 1.60.

«Матч группы D: Польша сыграет с Нидерландами. В этой группе также Австрия и Франция, которая является одним из главных фаворитов предстоящего Евро.

У голландцев потери перед чемпионатом Европы: Копмейнерс травму получил, соответственно, и де Йонг не сможет сборной Кумана помочь. Ну и Польша также потеряла несколько своих лидеров. Не совсем понятно, сыграет Свидерский или нет, который получил повреждение в игре со сборной Турции, точно не сыграет Левандовский. А с Левандовским и без него — это две разные команды, даже несмотря на то что Роберт в последние годы уже не так делает разницу и не так сильно влияет на игру польской сборной.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У поляков новый тренер — Пробеж, который ставит футбол очень прагматичный, с тремя центральными защитниками. Футбол основан на контратаках. И если Нидерланды сыграют в свой футбол, сыграют аккуратно в обороне, не позволив полякам убежать в контратаку, то они победят. У голландцев очень приличная группа нападения: там есть кому забивать – Депай, Симонс сейчас в отличном состоянии.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Мне кажется, в этой группе есть два явных фаворита — Нидерланды и Франция. Австрия и Польша поборются за третью строчку, поэтому чрезвычайно важна их очная игра. Здесь, я думаю, голландцы должны брать своё. Они были хороши в подготовительный период, хороши были в товарищеских матчах.

Думаю, что здесь Нидерланды должны поляков обыгрывать. Мой прогноз — чистая победа сборной Нидерландов», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Польша — Нидерланды. Благодаря отсутствию Левандовского шансы «оранжевых» вырастут вдвое
Польша — Нидерланды. Благодаря отсутствию Левандовского шансы «оранжевых» вырастут вдвое

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android