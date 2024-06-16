Польша — Нидерланды: кто фаворит матча группы D Евро-2024 16 июня

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «оранжевых»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.60. Успех поляков оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Смотреть матч Евро-2024 Польша — Нидерланды можно будет на канале «Оkko Спорт».

Аналитики считают, что матч Польша — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.78. Гол нидерландцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

В последних двух контрольных встречах поляки победили Украину (3:1) и Турцию (2:1), но стоило ли оно того? В этих матчах получили травмы Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. Участие последнего в предстоящем матче под вопросом, форварды «Ювентуса» и «Барселоны» точно не сыграют.

До недавнего времени Рональда Кумана хотелось только критиковать. Его подопечные регулярно проваливались в больших матчах и мало забивали аутсайдерам. У сборной Нидерландов не наблюдалось чётко поставленного командного футбола и хотя бы простой мысли.

Плюс у некоторых футболистов, в особенности у Мемфиса Депая, наблюдался спад. Лидер нападения сборной Нидерландов на клубном уровне провёл далеко не лучший сезон. За неимением лучших вариантов Куман всё же вызвал форварда в расположение национальной команды. И не прогадал.

В последних двух контрольных встречах «оранжевые» разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Депай забил в обоих матчах, а во встрече с исландцами ещё и записал на свой счёт красивую голевую передачу.