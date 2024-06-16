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Словения — Дания: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024 в Штутгарте

Словения — Дания: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024 в Штутгарте
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: победа Дании за 1.77.

«Группу С, конечно, не назвать «группой смерти», но для сборной Словении хотя бы на бумаге это выглядит как приговор. Англичане, понятно – одни из фаворитов турнира. А у Дании и Сербии – крутой набор индивидуально сильных игроков, которые точно будут сверхмотивированы проявить себя на Евро и повысить свою трансферную стримость.

Датчане прекрасно понимают, что и с англичанами, и с сербами могут возникнуть сложности. Именно поэтому против Словении они точно ставят задачу максимум. Без трех очков против аутсайдера участие в плей-офф будет под угрозой.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В квалификации за выход на Евро Дания показала сумасшедшие результаты: 7 побед в 10 матчах, 19 голов. У меня нет сомнений, что эта сборная, в которой есть несколько суперопытных лидеров вроде Кристиана Эриксена, Андреаса Кристенсена и Каспера Шмейхеля, сможет одержать победу в своем первом матче на чемпионате Европы!», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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