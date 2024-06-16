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Букмекеры оценили шансы сборной Сербии победить Англию в матче Евро-2024

Букмекеры оценили шансы сборной Сербии победить Англию в матче Евро-2024
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16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Германии состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

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Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.48. Это примерно 67% вероятности.

Победа сборной Сербии доступна за 7.80 (12%). Ставки на ничью принимаются за 4.80 (21%).

Если сборная Сербии не проиграет, зайдёт коэффициент 2.88 (33%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.11.

Ставки на победу Англии с разницей в два и более мяча принимаются за 2.25. Волевая победа Сербии идёт за 19.0, а волевая победа Англии — за 9.10.

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