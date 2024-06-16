Эксперты оценили шансы сборной Польши победить Нидерланды на Евро-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

16 июня на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Явными фаворитами идут подопечные Рональда Кумана: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 61% вероятности. Успех поляков оценён в 6.50 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.10 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.78. Гол нидерландцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.12. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.75.

Победа Нидерландов с разницей в один мяч идёт за 3.50, на победу Нидерландов в два мяча дают 4.60.