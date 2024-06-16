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Польша — Нидерланды: прогноз Виктора Гусева на игру Евро-2024

Польша — Нидерланды: прогноз Виктора Гусева на игру Евро-2024
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды.

Ставка: «сухая» победа Нидерландов за 2.30.

«Скажу сразу, что я вижу мало шансов у поляков. Достаточно посмотреть, как они прошли отборочную группу. Если какие-то группы называют «группами смерти», то эту можно окрестить группой смеха. Потому что там были чехи, албанцы, Молдавия и Фарерские острова. Поляки должны были проходить совершенно спокойно. В итоге они заняли только третье место, а дальше их ждали стыковые матчи. Там они победили по пенальти Уэльс.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У сборной Польши огромное количество потерь. Июньские товарищеские матчи поляки провели довольно хорошо: обыграли Украину и Турцию. Дело в том, что в игре с турками получил травму Левандовски. Первую игру с голландцами он точно пропустит. Ещё травма у Свидерского, до этого выбыл Милик. Это просто катастрофа для польской команды. Со всеми этими проблемами ей предстоит сыграть против сильного соперника.

Рональд Куман, сам знаменитый защитник, построил великолепную оборону. В атаке голландцы могут сыграть в три нападающих, у них есть такая схема. Блинд и Думфрис — защитники, но отлично подключаются в атаку. Конечно, свои травмы есть и у Нидерландов. Выбыли из строя Копмейнерс, де Рон и де Йонг. В июне сборная провела два товарищеских матча. Обыграли 4:0 канадцев, с которой Франция сыграла вничью. Победили 4:0 Исландию, которая, в свою очередь, обыграла Англию.

Статистика личных встреч за голландцами: три победы Польши, семь ничьих и девять побед Нидерландов. Команды играли друг с другом в двух последних розыгрышах Лиги наций: ничья и три победы голландцев. В 12 последних очных встречах голландцы не знают поражений. Польша ещё и без Левандовского. Поэтому не вижу здесь повода для сенсации, её не будет», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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