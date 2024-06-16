Польша — Нидерланды: прогноз «Чемпионата» на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов всухую за 2.50.

В последних двух контрольных встречах поляки победили Украину (3:1) и Турцию (2:1), но стоило ли оно того? В этих матчах получили травмы Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. Участие последнего в предстоящем матче под вопросом, форварды «Ювентуса» и «Барселоны» точно не сыграют. Повреждение Левандовского — наиболее болезненный удар по сборной Польши. Ладно забивать некому, но нападающий «Барселоны» является безоговорочным лидером национальной команды.

До недавнего времени Рональда Кумана хотелось только критиковать. Его подопечные регулярно проваливались в больших матчах и мало забивали аутсайдерам. У сборной Нидерландов не наблюдалось чётко поставленного командного футбола и хотя бы простой мысли.

Плюс у некоторых футболистов, в особенности у Мемфиса Депая, наблюдался спад. Лидер нападения сборной Нидерландов на клубном уровне провёл далеко не лучший сезон. За неимением лучших вариантов Куман всё же вызвал форварда. И не прогадал.

В последних двух контрольных встречах «оранжевые» разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Депай забил в обоих матчах, а во встрече с исландцами ещё и записал на свой счёт красивую голевую передачу. Также в обоих матчах после подачи угловых забил Вирджил ван Дейк. Улучшение игры на стандартах — также успех Кумана.

Было бы интересно понаблюдать за соперничеством ван Дейка и Левандовского. Впрочем, даже если бы лидер сборной Польши не выбыл из-за травмы, нидерландцы были бы фаворитами встречи. Поставить на победу «оранжевых» всухую можно с коэффициентом 2.50.