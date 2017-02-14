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175 лет назад 2016
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«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 15.0

14 февраля 2017, вторник. 13:00. Ставки
Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона». Встреча состоится 14 февраля, начало — в 22:45 мск.

Ставка: Лионель Месси забьёт в каждом из таймов за 15.00 (см. все коэффициенты на матч).

«Месси забил 13 голов в 15 последних матчах во всех турнирах и велик соблазн воздержаться от ставок на исход. Я бы поставил на то, что Месси забьёт в каждом из таймов: коэффициент чудесный, а шансы не такие уж низкие. Это лучше, чем ставить на «Барсу» за 2.20», — сказал Сэвидж.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Лионель Месси Робби Сэвидж Бесплатные прогнозы
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