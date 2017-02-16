«МЮ» — «Сент-Этьен»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 11.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен». Встреча состоится 16 февраля, начало — в 23:05 мск.
Ставка: «МЮ» победит, а Златан Ибрагимович забьёт в каждом тайме за 11.00 (см. все коэффициенты на матч).
«У «МЮ» очень тяжёлый календарь и всё такое, но есть одна статистика, мимо которой я не могу пройти мимо. «Сент-Этьен» — один из любимых клубов Златана, за время игры в «ПСЖ» Ибра забил ему аж 14 раз. Если готовы рискнуть, советую попробовать вариант с голами шведа в каждом из таймов", — сказал Сэвидж.