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175 лет назад 2016
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Генич: в матче «Ростов» — «Спарта» не будет забито больше двух мячей

16 февраля 2017, четверг. 17:30. Ставки
Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ростов» — «Спарта» (Прага) в 1/16 финала Лиги Европы.

Ставка: тотал меньше двух мячей за 1.95 (см. все коэффициенты на матч)

«Что такое «Спарта» и с чем её едят, мы могли узнать по матчам Лиги чемпионов против ЦСКА и матчам Лиги Европы против «Краснодара». Команда очень атлетичная, мощная на каждом участке поля. В этом плане «Ростов», конечно же, не уступает «Спарте». Но для «Ростова» это первая официальная игра в году. Не совсем понятно, в каком состоянии газон на «Олимпе-2». Там был обильный снегопад.

Учитывая, что матчи идут подряд, на следующей неделе будет ответная игра в Праге, у «Ростова» главная задача сейчас — не пропустить дома от «Спарты», потому что в ответной игре, когда «Спарта» чуть-чуть подраскроется, можно будет постараться поймать её на контратаке.

Бердыев и «Ростов» теоретически знают, как играет «Спарта». На деле он испытает это в первой игре. Но раскрываться «Ростов» точно не будет. Длинные передачи на Азмуна и Полоза — всё это мы проходили. Вопрос в реализации. Думаю, пока что кондиции у «Ростова» ещё не те, не оптимальные. Поэтому задача — не пропустить от «Спарты» и поехать в Прагу с нулём пропущенных мячей.

Здесь я бы порекомендовал сыграть более рискованно — тотал меньше двух мячей с расходом», — считает Генич.

Встреча «Ростова» и «Спарты» состоится 16 февраля на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Начало — 21:00 мск.
Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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