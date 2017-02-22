Эксперты: «Вашингтон» Овечкина победит «Филадельфию» Проворова в матче НХЛ

23 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» (с Иваном Проворовым и Романом Любимовым) и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 4:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.03. Шансы «Филадельфии» оценены в 3.30. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.61, а на победу «Флайерз» — за 2.34 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.24, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.65.