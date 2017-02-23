«Зенит» — «Андерлехт»: статистическое превью матча

«Зенит» и «Андерлехт» проведут между собой уже шестой матч, и пока минимальный перевес на стороне россиян — три победы при двух поражениях. При этом «Зенит» выиграл все три домашних еврокубковых матча нынешнего сезона с разницей мячей 9:1. На победу «Зенита» в сегодняшней встрече предлагается ставить за 1.61.
Но и «Андерлехт» в четырёх выездных матчах текущей Лиги Европы ещё не проигрывал (две победы, две ничьи). Непроигрыш бельгийцев в предстоящем матче оценивается коэффициентом 2.47.
В 1983-м «Андерлехт» выиграл Кубок УЕФА, а через год дошёл до финала. С тех пор лучшим результатом бельгийского клуба в турнире была 1/4 финала. В нынешнем розыгрыше «Андерлехт» близок к выходу в 1/8 финала. Проход бельгийцев в следующую стадию турнира котируется за 1.33. «Зенита» — за 3.52 (см. все коэффициенты на матч).
«Андерлехт» забивал во всех девяти матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы с учётом квалификационного раунда. Гол бельгийского клуба в ответном матче с «Зенитом» оценивается коэффициентом 1.57.
Матч «Зенит» — «Андерлехт» состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 21:00 мск.