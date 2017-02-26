«Лига Ставок»: 33% игроков отдают «Оскар» «Ла-Ла Ленду», 29% — «Лунному свету»

>>> «Ла-Ла «Оскар». Кому букмекеры прочат награды киноакадемии
26 февраля (в ночь на 27-е по московскому времени) в Лос-Анджелесе состоится 89-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2016 год.
Как рассказал в интервью «Чемпионату» заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев, большая часть ставок (33%) в номинации «Лучший фильм» сделана на победу мюзикла «Ла-Ла Ленд».
Но при этом россияне, в отличие от букмекеров, не считают эту картину безусловным фаворитом. Потому как на «Лунный свет» ставят немногим меньше (29%). А ещё 25% игроков верят в победу фильма «По соображениям совести».
Победа «Ла-Ла Ленда» на данный момент котируется за 1.10. «Оскар» для «Лунного света» оценивается коэффициентом 6.00. Поставив на то, что статуэтку получит «По соображениям совести», можно приумножить сумму ставки в 60 раз (см. все коэффициенты на «Оскар»).