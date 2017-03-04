Гладилин: матч «Краснодар» — «Спартак» завершится вничью со счётом 1:1

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин дал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак».
«На данном этапе команды полностью равны. Преимущество «Краснодара» – домашнее поле и проведённые три официальных матча. Вылет из Кубка России может стать мотивацией обыграть «Спартак». Но и красно-белым проигрывать нельзя ни в коем случае. Победа будет отличным результатом, ничья – хорошим. Думаю, матч и завершится вничью со счётом 1:1», — сказал Гладилин корреспонденту «Чемпионата» Илье Джапаридзе.
В матче «Краснодар» — «Спартак» аналитики букмекерских контор отдают предпочтение хозяевам поля. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.47, ничья — 3.40, победа «Спартака» — 3.14. На точный счёт 1:1 предлагается ставить за 6.50 (см. все коэффициенты на матч).
Встреча состоится 5 марта в Краснодаре. Начало в 16:30.