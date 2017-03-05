«Сандерленд» — «Манчестер Сити»: прогноз Сэвиджа с коэффициентом 3.25

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 5 марта, начало — в 20:00 мск.«Ужасный коэффициент на победу «Сити»… «Сандерленд» — одна из самых грубых команд АПЛ, поэтому берем ТБ на карточки. «Сити» — лидер АПЛ по количеству угловых, так что берем ТБ на угловые. Так коэффициент будет более-менее приличным», — сказал Сэвидж.